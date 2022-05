Colo Colo vive un gran presente deportivo que lo tiene como único puntero del Campeonato Nacional 2022 y también marcha segundo en el grupo F de Copa Libertadores por debajo de River Plate, ubicándose en zona de clasificación para los octavos de final.

Este buen momento esperan ratificarlo precisamente ante los millonarios, a quienes enfrentará este jueves en Buenos Aires a partir de las 20:00 horas, donde tienen una gran oportunidad de dar un paso gigante en sus aspiraciones de pasar de ronda.

Esto fue analizado por Jean Beausejour quien en su condición de comentarista del programa ESPN F Show afirmó que los albos hoy están jugando mejor que los dirigidos por Marcelo Gallardo.

“Contra Coquimbo hicieron un partido casi perfecto. Está bien, Coquimbo no especula ni en el Monumental, pero el gran momento del funcionamiento de Colo Colo… Para mí, Colo Colo está jugando mejor que River”, expresó el ex bicampeón de América con la Roja.

Colo Colo visita a River Plate este jueves 19 de mayo en Buenos Aires. / FOTO: Agencia Uno

Sin embargo, para el ex lateral “esto no basta para ganarle a River. De hecho, Colo Colo lo superó en muchos estamentos en el Monumental y, así y todo, no ganó. Eso habla de la jerarquía de un equipo como River. Pero sí es un momento alentador, luminoso lo de Colo Colo. Pero eso no basta”.

Para cerrar, Bose señaló que “seguramente tienen que identificar en qué momentos del partido deben desplegar toda la artillería en ofensiva. En otros momentos tendrán que sufrir, pero están con todas las expectativas para lograr un buen resultado en Argentina”.