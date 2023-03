Marco Rojas llegó a Colo Colo como el Messi Kiwi tras defender a la Selección de Nueva Zelanda, luego de un gran paso por la A-League y por Alemania. Sin embargo, el volante sigue sin mostrar todas sus condiciones en el fútbol chileno y todavía no demuestra la valía de su apodo. Gustavo Quinteros hizo valer su palabra y el uruguayo Maxi Falcón de ser titular indiscutido sólo es suplente en el escuadra alba, luego de haber renovado por tres temporadas.

La situación de Rojas es la más preocupante. El Messi sólo tiene 86 minutos y no juega desde el 20 de febrero donde actuó 70 minutos en el empate ante Everton. De ahí en adelante, el volante desapareció de las convocatorias y tiene dos partidos sin ser llamado por el técnico para los compromisos. Ante Cobresal, nuevamente, el mediocampista desapareció de la citación.

"Le falta marcar más diferencias y tener más constancia en los 90 minutos (...) Siempre que entra de titular termina pidiendo el cambio o está muy cansado. Es una deuda que tiene pendiente", esbozó Quinteros hace un par de semanas.

Luego, el tema de Falcón es más conocido. El Peluca fue expulsado ante Everton, recibió dos semanas de castigo y el DT aplicó todo el rigor dejándolo fuera del Superclásico ante la Universidad de Chile. El también uruguayo Matías de Los Santos le ganó el puesto y el melenudo califica solo para ser alternativa.

Maxi Falcón está relegado a la suplencia en Colo Colo (Guille Salazar)

Marco Rojas ocupa la histórica camiseta 10 en Colo Colo y, al parecer, heredó la maldición de Christian Santos en el cuadro del Cacique. En su estadía en Chile, el Messi de Nueva Zelanda suma apenas un gol y su nivel no lo ha podido mostrar en lo absoluto en el Estadio Monumental. Su vínculo dura hasta fines de 2023 y, claramente, al ser borrado y si no se pone a tono no podrá ser alternativa.

En tanto, lo de Falcón también se complica. Quinteros tiene entre ceja y ceja al Peluca. Según contaron a Bolavip, la relación entre ambos no es estrecha, es profesional, pero sí la actitud desafiante y la excesiva vehemencia tiene molesto al cuerpo técnico. Si De Los Santos no baja el nivel también es poco probable que el zaguero tenga poca acción en los duelos de primera línea o bien que se transforme en el relevo de su también compatriota.