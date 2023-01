Fabián Castillo fue oficializado en el día de hoy como refuerzo del Cacique pero, en su llegada al país, declaró que no llega en su mejor momento y eso despertó el enojo de un histórico de Colo Colo quien no le tiene mucha fe.

Colo Colo oficializó esta mañana a su séptimo refuerzo, el extremo colombiano Fabián Castillo, quien busca ser la solución que Gustavo Quinteros espera encontrar en un diezmado frente de ataque albo.

A su llegada al país, el jugador tuvo una desafortunada declaración asegurando que llegaba a Colo Colo no precisamente en el mejor momento de su carrera, pero que esperaba retomar ese nivel en el país.

“Yo creo que hay que ver cuando le toque jugar, porque en realidad él declaró que no venía bien tampoco. Cuando uno es jugador y dice que no está tan bien es porque en realidad hay que esperarlo”, dijo Coca Mendoza en diálogo con Bolavip Chile.

El campeón de América con los albos solo quiere ver en cancha al refuerzo para dar un veredicto final: “Creo que, de alguna forma, hay que verlo no más. Esperemos que sea la solución que todos queremos, si no, no nos sirve de nada”.

Mendoza no dejó pasar las declaraciones de Castillo y declaró no tener mucha ilusión: “La verdad es que tengo muy poca fe, porque cuando uno llega a un equipo grande dice que va a aportar, pero ya empezamos mal diciendo que no llega en buenas condiciones”.

“En Colo Colo no existe el periodo de adaptación, tienes que llegar a jugar seas quien seas. Si llega diciendo lo que dijo qué le vamos hacer”, complementó en el cierre.