Erick Wiemberg habla en tercera persona y avisa: "No vengo a reemplazar a Gabriel Suazo"

Colo Colo comandado por Gustavo Quinteros sigue trabajando arduamente para llegar de la mejor manera al partido ante Ñublense de Chillán, el cual se disputará este lunes 13 de febrero a las 20:00 horas en el Estadio Monumental.

Erick Wiemberg, jugador que llegó al conjunto Popular proveniente de Unión La Calera, tendrá la difícil misión de reemplazar a Gabriel Suazo, lateral que tras unas grandes temporadas en los albos partió rumbo a Toulouse FC de la liga francesa.

Suazo dejó una huella imborrable entre los fanáticos del albo | Foto: Agencia Uno

Fue precisamente en dialogó con el programa De Fútbol Se Habla Así de DirecTV de DirecTV Sports que habló sobre su adaptación al Cacique.

"Es un salto grande en mi carrera, espero poder consagrarme en Colo Colo. Estoy maduro y quiero volver a demostrar a todos el Erick Wiemberg de años anteriores. Llegar acá es un cambio rotundo, tengo la mentalidad de ir mejorando, solo quiero jugar y hacer las cosas bien", arrancó diciendo el futbolista de 28 años.

"Me quiero consagrar como el lateral titular en Colo Colo, demostrar y después seguir en el extranjero, que es a lo que todo jugador apunta. No siento una carga. No vengo a reemplazar a Gabriel Suazo, vengo a hacer mi propio camino y hacer las cosas bien", complementó.

Mucho se ha criticado en las últimas semanas sobre del mercado de fichajes albo, pero el ex Deportes Valdivia advirtió que "a Gustavo Quinteros lo veo tranquilo y convencido con los jugadores que tiene. Sabe que podemos hacer un buen papel en el campeonato y en Copa Libertadores".

"La Roja me abrió el apetito de seguir jugando. Por distintas circunstancias perdí terreno, pero mi mente siempre ha estado en poder volver y consagrarme en el puesto", concluyó.