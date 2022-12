Erick Wiemberg no teme en ser el reemplazante de Gabriel Suazo en Colo Colo: "Tengo confianza en lo que puedo dar"

Colo Colo durante esta jornada oficializó a su cuarto refuerzo de cara a la temporada 2023, la cual trata del defensor que proviene de Unión La Calera, Erick Wiemberg, quien arregló su salida del conjunto ‘Cementero’ y pudo estampar su firma para ser el nuevo jugador del reciente campeón del fútbol chileno.

Tras su oficialización, el jugador atendió a los medios de comunicación para dar sus primeras palabras como nuevo refuerzo de Colo Colo, en la que se mostró completamente feliz por dar un paso tan importante en su carrera.

“La verdad obviamente estoy muy contento por estar acá, es un lindo desafío que esperaba de hace mucho tiempo. Vengo con muchas ganas de poder demostrar, de poder ganarme un puesto y corroborar lo bueno que vengo haciendo en los años anteriores. Vengo con mucha ilusión y por la gloria. Tengo las ganas y quiero demostrar”, partió señalando Wiemberg.

El jugador de 28 llega a reforzar una plaza bastante importante en Colo Colo ante la inminente partida de Gabriel Suazo, en la que el formado en Deportes Valdivia confía en sacar su tarea adelante “tengo plena confianza en lo que puedo demostrar, es un desafío lindo y los desafíos son para afrontarlos”, declaró.

Wiemberg es el cuarto refuerzo de Colo Colo | Foto: Daniel Arrieta Twitte

Su llegada al ‘Cacique’ sin duda que es el paso más importante para el ex Unión La Calera, quien hoy en día quiere mostrar porque fue considerado por Colo Colo, a quienes espera responderle de la mejor manera dentro de la cancha.

“Lo tomó como un incentivo para mostrar aún más, vengo de Valdivia, luego de Calera, siempre he ido de menos a más y obviamente estando acá en Colo Colo quiero demostrar y ese es mi incentivo más grande que tengo. Que esto no quede aquí, quiero seguir creciendo”, señaló a los medios.

Su última temporada no fue de las mejores para el reciente jugador de Colo Colo por el tema de las lesiones, algo por lo que fue consultado y respondió firmemente de que está al 100% desde lo físico para afrontar este nuevo desafío.

“Se dio este año que justo tuve la lesión, me opere, hoy ya estoy recuperado al 100%, estuve preparándome en mis vacaciones, empecé mi pretemporada con Calera. Me siento muy bien, me siento pleno y enfocado al 100% en este nuevo desafío”, clarificó.

Finalmente, Wiemberg tuvo palabras para lo que significa el poder llegar a un grande del fútbol chileno, el cual lo puede volver a meter en el radar de la Selección Chilena, algo por lo que el jugador trabajará al máximo para demostrar que sigue siendo opción para ‘La Roja’.

“El hecho de llegar acá es un gran paso, quiero volver a estar en la Selección, quiero volver a que mi nombre esté en la Selección. Es un trabajo arduo para volver a estar ahí”, cerró.