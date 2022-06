Hace unas semanas el delantero nacional de 41 años Esteban Paredes anunció su salida de Coquimbo Unido, lo cual traía como principal consecuencia el retiro de manera definitiva del jugador del fútbol.

En esta jornada el goleador estuvo en una clínica deportiva, en dónde fue captado y consultado sobre la situación de su retiro de las canchas, a lo que dejó la puerta abierta a poder seguir activo en el fútbol y señaló en qué lugar tendrá su último partido.

“Cuando me retire del fútbol va a ser el último partido que juegue en el Monumental, es un hecho, hay un contrato de por medio donde tengo la despedida ahí. Es un partido de despedida”, partió señalando Paredes.

Tras dichas declaraciones, el ex goleador del Cacique indicó que aún no le cierra las puertas de manera definitiva al fútbol y que está analizando la propuesta que le acercó Santiago Morning.

Esteban Paredes señaló que se retirará en el Monumental | Foto: Agencia Uno

“Profesionalmente todavía no lo sé, volviendo de vacaciones lo voy a definir. Sí, hablé con Sebastián Nasur y les vuelvo a repetir, cuando vuelva de vacaciones definiré mi futuro”, aseveró el atacante.

Finalmente, Paredes señaló cuáles fueron sus principales razones para colgar los botines de manera momentánea, en dónde apuntó que el físico ya le estaba jugando una mala pasada.

"Es un tema de salud, también por eso dejé Coquimbo Unido, no podía seguir jugando 90 minutos, me venía infiltrando muchas veces. Siempre he sido un agradecido de la gente, del público, no me queda más que agradecerle a los hinchas”, cerró.