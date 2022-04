El ex Jefe Técnico del Fútbol Joven en Colo Colo, Manuel Crespo, no se muestra sorprendido por la evolución futbolística de Alexander Oroz, pero si por la poca cantidad de minutos que ha tenido en lo que va de temporada 2022.

Ex Jefe Técnico del Fútbol Joven en Colo Colo: "Me sorprende que Alexander Oroz no tenga más continuidad, cada vez que participa es determinante"

Alexander Oroz hizo su primer gol en Colo Colo en el partido ante Everton por la primera fecha del Campeonato Nacional 2022. En el triunfo albo por 2-0 en el estadio Monumental, sólo jugó ocho minutos, pero marcó el segundo tanto. Luego por molestias físicas estuvo fuera, volvió ante Huachipato en la fecha 4, pero no ha sido titular en ningún partido aún debido a la gran competencia interna que hay en el plantel. Sin embargo, se las arregló para ser determinante con la anotación del 1-1 ante la Universidad Católica en San Carlos de Apoquindo en un compromiso que estuvo en cancha sólo cuatro minutos más los descuentos.

Uno que conoce bien futbolísticamente al Flecha es Manuel Crespo, ex Jefe del Fútbol Joven en Colo Colo. "Es uno de esos chicos que ya está más cercano a ser deportista profesional. Ale ha cuidado el tema de la alimentación, el tema físico, vio que con la potencia y con la velocidad que tenía, si le metía un punto más de potencia en cuanto al aspecto físico y al aspecto de fuerza, podía mejorar", dice a Bolavip.

El profesional español que tiene conocimiento de casi todos los futbolistas jóvenes del primer equipo, comentó las virtudes del puntero izquierdo: "Es un chico que tiene esa capacidad de desmarcerse, hoy está tirando desmarques constantentemente en los partidos", expresa

Entre las fortalezas del jugador de 19 años mencionó la voluntad para jugarse el uno a uno: "También tenía esa posibilidad que encaraba, era valiente, iba siempre adelante. Es un futbolista que da muchos recursos y soluciones a los compañeros".

Alexander Oroz fue clave en el empate de Colo Colo ante Universidad Católica | Foto: Agencia Uno

Crespo no muestra asombro por el crecimiento futbolístico del Flecha, pero sí le llama la atención los pocos minutos que ha jugado en la temporada: "No me sorprende para nada la evolución, pero sí me sorprende que no tenga más continuidad, después que cada vez que participa no sólo lo hace bien, sino que también es determinante y su aportación es muy clara en los partidos", finalizó.

Tras su buen ingreso ante la UC, Oroz tuvo el gran premio de debutar en Copa Libertadores en la caída 2-1 del Colo colo ante River. El futbolista jugó 11 minutos por la máxima competición continental y, por ahora, poco a poco comienza a ganar terreno en la consideración del cuerpo técnico.