Colo Colo viajó en esta jornada a Uruguay para lo que serán sus encuentros amistosos, pero envuelto en lo que es la polémica aún que tiene involucrado a Maximiliano Falcón, quien no se ha incorporado en la pretemporada del equipo.

Antes de emprender vuelo a Uruguay, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa conversó con los medios de comunicación y expresó su malestar contra el defensor uruguayo, quien no da señales de aparecer en Colo Colo.

“Yo lo he dicho en varias oportunidades, Maximiliano debería haber estado el día 2 de enero con sus compañeros. Él es un jugador con contrato vigente y esperemos que se reintegre a la pretemporada lo más rápido posible”.

“Yo conversé varias veces con él y le hice saber que la forma, tanto a él como a su entorno, no está bien. Todo el mundo tiene derecho a buscar mejores horizontes y tener mejores expectativas laborales, pero la forma en la que se hizo no corresponde”, partió señalando Mosa.

Agrando más a aquello, el mandamás del club explicó que el ‘Peluca’ debe reintegrarse al plantel para trabajar con sus compañero y así, poder tener conversaciones con la dirigencia para poder dilucidar que será de su futuro.

Mosa sobre el caso de Falcón | Foto: Photosport

“Él debería reintegrarse al plantel, ir a hablar con sus compañeros, hablar con el técnico y paralelamente sus representantes, su entorno, seguir conversando con nosotros. De esta manera se hacen las cosas, esa es la manera que nosotros esperamos que se hagan”, remarcó.

Finalmente, Mosa mostró todo su cabreo con lo que ha sido el comportamiento de Maximiliano Falcón, en la que espera que recapacite con su accionar y se pueda llegar prontamente a un acuerdo que deje satisfechos a todas las partes.

“Yo espero que él se presente en Uruguay. Se lo hemos dicho en todas las formas. No hay que mezclar las cosas. Él tiene el legítimo derecho de tener nueva expectativa, pero también tiene que guardar las formas. Las formas en una institución como Colo Colo son muy importantes, si no esta cuestión se convierte en un circo y eso no corresponde”, cerró.