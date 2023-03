Camila Ignacia, ex pareja de Jhordy Thompson, rompió el silencio y acusó hostigamiento hacia sus familiares por este polémico tema.

Ex polola de Jhordy Thompson hace un fuerte llamado: "Paren su odio porque me afecta, él va a estar en tratamiento sicológico"

Siguen las repercusiones por los diversos videos que se viralizaron en las distintas redes sociales en donde se puede ver al jugador de Colo Colo, Jordhy Thompson, golpeando a una mujer en varias oportunidades, lo que generó el rechazo de los hinchas hacia el futbolista albo.

Ahora, la chica agredida por el joven mediocampista, cuyo nombre es Camila Ignacia rompió el silencio y contó su parte de la historia a través de sus redes sociales.

"Voy a hablar súper rápido sobre el tema que está en redes sociales, netamente porque se hacen especulaciones sobre mí", indicó en un comienzo.

Thompson sigue en el ojo del huracán | Foto: Agencia Uno

"Quiero aclarar que nunca publiqué los videos, no sabía que otras personas los tenían, pensé que sólo los tenía yo. Nunca tuve la intención de mostrarlos ni publicarlos, porque obviamente para mí también es vergonzoso. Decir que con Jordhy ya no estamos juntos, terminamos hoy. él va a estar en tratamiento sicológico", agregó la muchacha.

"No tengo nada más que decir respecto al tema, por favor paren su odio porque me afecta, le están hablando a mi mamá, están llamando a mis abuelos y creo que no es justo para mí. Es lo único que diré respecto al tema y lo único que pido es más empatía", remató

Hay que recordar que el volante de 18 años fue apartado del primer equipo y el Cacique dispuso una "asesoría especial" e "intervención de profesionales especializados para que este tipo de situaciones no se repitan".