Fabián Castillo se quiere vestir de clasiquero en Colo Colo ante la Universidad de Chile: "Es un partido que no podemos perder"

Colo Colo empezó a vivir una nueva versión del Superclásico del fútbol chileno ante la Universidad de Chile. La cuenta regresiva ya empezó y serán varios jugadores en el Cacique que vivirán la experiencia por primera vez en su estadía en el país. Uno de ellos será Fabián Castillo, quien se va ganando el corazón del hincha y la confianza de Gustavo Quinteros.

Castillo se quiere transformar en el nuevo clasiquero de los albos, ya que sabe lo que es jugar este tipo de partidos como lo hizo en México, Colombia y Turquía. El delantero va con todo a ganarse ese mote de jugador importante en el duelo más importante del país.

"Son partidos aparte. Los clásicos son partidos aparte, son partidos que no puedes perder. Me ha tocado jugar muchísimo clásicos intensos, me tocó jugar en Turquía un clásico muy intenso. Se vive de una manera diferente, de una manera especial y esperamos estar a la altura de lo que es el clásico", expresó en Radio Cooperativa.

Castillito sabe que debe darlo todo en la cancha, para ganarse aún más el respeto de sus compañeros, del club y de la fanaticada, que está esperanzada en extender la racha de dos décadas sin caer en el Monumental. "Yo que soy un jugador nuevo y para mí es especial, más aún porque vamos a estar con nuestra gente. El domingo esperamos que el equipo se esté abrazando, que la gente salga feliz del estadio y que podamos ganar el partido", añadió.

Fabián Castillo está encendido en Colo Colo (Agencia Uno)

Castillo está al tanto de la fiesta que se vive entre Colo Colo y la U. El jugador aprovecha sus ratos libres para informarse y el colombiano está disfrutando a concho esta semana, ya que es un partido trascendental para él y todo el equipo de Quinteros.

"He tenido la fortuna de mirar algunos videos y es algo súper intenso durante la semana. Se va a empezar a sentir y a percibir esa energía de que es un partido aparte, así que he tenido la oportunidad de verlo y espero estar a la altura de un partido como este", sentenció.

Colo Colo va ante la U y Castillo sabe que el archirrival es un equipo que puede dar que hablar, por lo que el exjugador del Xolos de Tijuana y el Santos Laguna le da la importancia que se merece un partido de tal envergadura.

"Es un equipo que juega bien y por eso está en la parte de arriba. Es un equipo que está sólido. Nosotros vamos a hacer nuestro juego, vamos a prepararnos lo mejor posible para poder derrotarlos. Eso es lo que queremos también", remató Castillito.