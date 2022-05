Felipe Bianchi analiza a Colo Colo y detecta el talón de Aquiles del Cacique: "A los 70 minutos no digo que se muera, pero hay un cambio evidente"

El comunicador habló del triunfo de Colo Colo sobre Curicó Unido por el Campeonato Nacional 2022, asegurando que la gran 'falla' de los albos es no poder sostener en el segundo tiempo el nivel del primero y que Quinteros no ha encontrado reemplazos en la banca para su once inicial.