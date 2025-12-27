Colo Colo se alista para lo que es su temporada 2026, en donde los ‘Albos’ quieren volver a luchar por cosas importantes para lo que son sus desafíos a nivel nacional en el próximo año.

Es por esto, que los dirigidos por Fernando Ortiz empiezan a conformar su plantel para la temporada que se avecina, en la que tan solo ha sumado el arribo de Matías Fernández, mientras espera en la llegada otros jugadores, como la salida de otros.

Dentro de este último punto, en Colo Colo hay mucha expectación por lo que puede ser el futuro de una de sus grandes figuras, quien podría estar viviendo sus últimos días en el club.

Se trata del volante nacional, Vicente Pizarro, quien podría partir dentro de este mercado de pases y su posible destino sería Independiente de Avellaneda, equipo que es dirigido por Gustavo Quinteros.

Pizarro podría partir | Foto: Photosport

El posible arribo de ‘Vicho’ al conjunto argentino depende exclusivamente de una sola situación, en la que el gran protagonista de esto es otro jugador nacional: Felipe Loyola.

¿La razón? Santos de Brasil realizó una oferta a Independiente de Avellaneda por Felipe Loyola, en donde hoy en día ambos equipos se mantienen en negociaciones por este posible traspaso.

En caso de que ambos equipos lleguen a un acuerdo por el fichaje de Felipe Loyola, en Independiente de Avellaneda tendrían todo listo para ir por Vicente Pizarro, quien es la gran prioridad de Gustavo Quinteros, en caso de que Loyola parta.

Así lo informó el periodista Matías Martínez en su cuenta de ‘X’ hace unos días, en la que indicó que en caso de concretarse la salida de Felipe Loyola, Independiente avanzará en la negociación con Vicente Pizarro.

De esta forma, en Colo Colo estarán muy atentos a lo que podría ser esta operación de mercado, la que podría hacer perder a los ‘Albos’ a una gran figura para el 2026.

En Síntesis