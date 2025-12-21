El mercado de fichajes del fútbol sudamericano comienza a moverse con fuerza y uno de los focos está puesto en Independiente de Avellaneda, club argentino que bajo la conducción de Gustavo Quinteros busca reforzar su defensa ante una posible salida de Kevin Lomónaco.

En paralelo, Colo Colo se mantiene atento a las oportunidades que puedan surgir en el mercado, especialmente en la zaga central, donde el nombre de Matías Catalán ha sido uno de los grandes anhelos del Cacique en las últimas ventanas de transferencias.

Sin embargo, un movimiento en Argentina podría cambiar por completo el escenario y alejar al defensor chileno de Talleres de Córdoba del radar albo.

Matías Catalán tiene contrato con Talleres hasta el 31 de diciembre de 2025 | FOTO:Jonnathan Oyarzun/Photosport

Matías Catalán interesa en Independiente de Gustavo Quinteros

Según información del periodista trasandino Sebastián Neman, si se concreta la venta de Lomónaco al fútbol mexicano, el elenco trasandinoactivaría con fuerza la opción de Catalán como su principal reemplazante.

De hecho, el comunicador reveló que la dirigencia del Rojo ya sostuvo una reunión con sus pares de Talleres para interiorizarse sobre la situación contractual del exseleccionado nacional.

Eso sí, Neman aclaró que por ahora se trató únicamente de un sondeo preliminar, aunque el interés existe y podría transformarse en una negociación formal si se libera el cupo defensivo en Avellaneda.

En síntesis…