El mercado de fichajes del fútbol sudamericano comienza a moverse con fuerza y uno de los focos está puesto en Independiente de Avellaneda, club argentino que bajo la conducción de Gustavo Quinteros busca reforzar su defensa ante una posible salida de Kevin Lomónaco.
En paralelo, Colo Colo se mantiene atento a las oportunidades que puedan surgir en el mercado, especialmente en la zaga central, donde el nombre de Matías Catalán ha sido uno de los grandes anhelos del Cacique en las últimas ventanas de transferencias.
Sin embargo, un movimiento en Argentina podría cambiar por completo el escenario y alejar al defensor chileno de Talleres de Córdoba del radar albo.
Matías Catalán interesa en Independiente de Gustavo Quinteros
Según información del periodista trasandino Sebastián Neman, si se concreta la venta de Lomónaco al fútbol mexicano, el elenco trasandinoactivaría con fuerza la opción de Catalán como su principal reemplazante.
De hecho, el comunicador reveló que la dirigencia del Rojo ya sostuvo una reunión con sus pares de Talleres para interiorizarse sobre la situación contractual del exseleccionado nacional.
Eso sí, Neman aclaró que por ahora se trató únicamente de un sondeo preliminar, aunque el interés existe y podría transformarse en una negociación formal si se libera el cupo defensivo en Avellaneda.
En síntesis…
- Matías Catalán, defensor buscado en más de alguna oportunidad por Colo Colo, aparece en la órbita de Independiente de Avellaneda si se concreta la salida de Kevin Lomónaco a México, lo que podría complicar los planes del Cacique para reforzar su defensa.