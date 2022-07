Pablo Solari se espera que viaje el día de mañana a Argentina para sumarse a River Plate. El delantero tendrá que realizarse los chequeos médicos para estampar su firma que lo acredite como nuevo refuerzo del elenco millonario, considerando que este jueves se llegó a un acuerdo por los detalles que restaban por solucionar.

El periodista Felipe Bianchi durante el programa de ESPN F90 dio a conocer su desacuerdo con Gustavo Quinteros quien catalogó a Pablo Solari como un jugador irremplazable, considerando que tiene jugadores para el puesto y además señaló que no mostró nada muy especial para aquello.

“A mí lo que me da lata es que Quinteros (Gustavo) con su tipo de declaraciones siempre te logra equiparar a lo excesivo que es porque en el fondo de obliga a decir que ‘No, si Solari tampoco era tan’ no es eso. Si no que por características no es un jugador especialmente irresponsable o especialmente distinto y evidentemente ningún jugador es igual a otro”.

En esta misma línea, contempló que “Por poner solo un ejemplo, cuando tú buscas un lateral derecho, Isla (Mauricio) es un tipo de jugador en el que no encuentras normalmente y mira que nos ha costado a nosotros en el fútbol chileno. Alguien parecido a lo que jugaba Isla. Se trató con Opazo (Óscar), se trató con chicos jóvenes o alguien que pase”.

Pablo Solari en su último partido con Colo Colo. (Foto: Agencia Uno)

Además, señaló que “Bueno, ese es un jugador distinto, difícil de reemplazar en ese puesto. Lo que hace Solari a mi modo de ver es muy bueno en Colo Colo, pero no es tampoco tan especial”, agregó al respecto de este punto.

ver también Mena contento de que Solari haya podido partir a River y no a México





ver también Borghi da a conocer quien es el jugador irremplazable en Colo Colo

Finalmente, sentenció contando que “Ósea me puedo imaginar perfectamente a Bolados (Marcos) haciendo lo mismo y si lo trabajan lo suficiente para que vuelva a tener el nivel que realmente tuvo”.