Fernando Agustín Tapia advierte a Colo Colo por Blas Armoa: "Si te gana Tigre, es que no somos nada"

Colo Colo quiere cerrar el plantel lo antes posible y que Gustavo Quinteros comience el 2023 sin preocupaciones. Eso sí, en las últimas horas surgió el nombre de Blas Armoa, quien sería una alternativa para sumarse al Cacique.

En esa línea, Fernando Agustín Tapia se refirió a esta opción de que el guaraní recale en el Estadio Monumental. Eso sí, desde Argentina explicaron la situación del jugador y para los albos no sería nada fácil si es que quieren cerrar su fichaje.

"Si te gana Tigre, es que no somos nada. Sé que tiene una prioridad, eso está establecido en algunos contratos, de una prioridad de negociación. ¿Si no es un tema económico entonces? Más allá que tenga la primera opción, si Colo Colo hace una oferta más suculenta, se lo puede traer perfectamente. Si es de la voluntad del entrenador y si efectivamente lo quiere Blanco y Negro o Colo Colo", dijo el periodista.

El delantero sería una opción en el Cacique | Foto: Blas Armoa, Instagram

Recordar que el pase del atacante de 22 años pertenece al Sportivo Luqueño de su país y donde creen que Tigre no tiene el dinero suficiente para hacerse con la carta del futbolista.

"No disponen del dinero, tenemos que ver qué pasa, si no hacen uso de la opción, Armoa tiene que volver a Luqueño. Creo que era un un millón de dólares. Hay que negociar y es hasta el 31 de diciembre es la opción. Si no cumple Tigre, tiene que volver", declaró el vicepresidente del equipo paraguayo, Juan Darío Cáceres en Al Aire Libre de Cooperativa.