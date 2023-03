El León se enteró del estado de salud de Arturo Jauregui por las declaraciones que hizo Pablo Contreras en Bolavip contando que pese a la cercanía que tiene con el ex volante, no sabía lo de su enfermedad.

Este sábado Pablo Contreras hizo público el estado de salud de Arturo Jauregui, ex jugador de Colo Colo y que se encuentra muy delicado de salud, algo que golpeó mucho al pueblo albo por el cariño que le tienen al talentoso ex mediocampista.

Fernando Astengo pese a que tiene una importante cercanía con el "Chico", reconoce que no sabía de su delicado estado de salud y muy triste recuerda que hasta hace no muy poco compartió con él.

"Me golpea muchísimo, se me pone la piel de gallina, yo tengo una relación muy directa con él, soy padrino de uno de sus hijos, de Arturito, nosotros generalmente nos contactamos, alguna vez nos hicieron una entrevista a los dos hace poco, por eso te digo, que me impacta", confiesa.

Agregando que "yo conozco a toda su familia, me golpea mucho, obviamente uno debe tomar esto con el criterio debido, sobre todo a la hora de hablar de una enfermedad como esta".

El estado de salud de Arturo Jauregui preocupa al pueblo colocolino (Archivo)

El Leon Astengo se complica, no da crédito a lo que le pasa a su compadre. "Estoy tan sorprendido, he tenido tantas noticias, como la de Marcos Cornez que eso me dolió mucho, compañero entrañable de la selección, y ahora esto del Chico, es espantoso, son enfermedades ante las cuales no se sabe que hacer, pero son lapidarias porque las puedes enfrentar, pero poco se puede hacer, yo le mando fuerza, quiero estar ahí con él", asegura.

Para el final, el ex seleccionado chileno intenta dejar un rato el dolor de lado, para recordar con alegría momentos que vivió junto a Jauregui. "Él es entretenido, me reía mucho con él, fui compañero de pieza en Unión Española, el chico es muy pintoresco, cuando entrenábamos me pedía que no le pegara jajaja, que éramos amigos y cualquier cosa iba a hablar con sus amigos de Los Nogales", cerró.