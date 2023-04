Gabriel Coca Mendoza es uno de los referentes de Colo Colo y vistió en varios partidos la camiseta de La Roja. El defensa quiere que el joven albo llegue a la Selección y no le gustaría ver al Peluca en el cuadro nacional.

Gabriel Coca Mendoza le dice no a Maximiliano Falcón en la Selección Chilena y sí le abre la puerta a Daniel Gutiérrez

Gabriel Mendoza alzó la voz como referente de Colo Colo y de la Selección Chilena. El Coca jugó 36 partidos Clase A con La Roja y en muchos de ellos, incluso, fue el capitán del equipo nacional. El campeón de América con el Cacique es claro en su opinión respecto a que jugadores sí tienen proyección en el cuadro nacional, que está ávido de nuevas figuras pensando en el Mundial de 2026.

Mendoza salió de inmediato a contrarrestar el deseo del Peluca, quien a través de Twitch dejó abierta la puerta a poder jugar con la Selección Chilena, luego de no tener chance alguna con Uruguay. El Coca fue directo al hueso. "Pensando a nivel de Selección, son palabras mayores. Es harina de otro costal", expresó en RedGol.

El Coca como forjado en el torneo local con pasos por Colo Colo, Wanderers y O'Higgins es claro en su preferencia y, claramente, el ex defensa de los albos quiere ver a nuevas figuras de la liga local que despunten de buena forma.

"Hay materia prima en Chile para pensar que no hay centrales", manifestó Mendoza por los dichos de Maxi Falcón con el que el ex lateral no tiene ninguna mala onda. "Anda bien Maxi Falcón, es un jugador muy querido en Colo Colo", dijo.

Gabriel Coca Mendoza le dio un partido al Peluca Falcón quien quiere jugar con La Roja (Photosport)

En la otra vereda, el exjugador de Colo Colo había dicho anteriormente en Bolavip que Daniel Gutiérrez había subido mucho su nivel y aplaudió al joven zaguero por su alza en el rendimiento. "Él tomo consciencia que la oportunidad de ser titular la tiene y se la está jugando", señaló hace un par de días.

Ahora, Mendoza, quien le coloca muchas fichas a Gutiérrez, cree que si sigue así el joven puede dar ese esperado salto y ser uno de los próximos jugadores para ir a La Roja Absoluta.

"Tenemos jugadores en esa zona. Dani Gutiérrez está haciendo bien las cosas por ejemplo en Colo Colo y creo que tendrá a futuro su opción de jugar en la Selección", dijo en RG.

Para cerrar, el Coca fue claro con su postura ante las palabras de Falcón: "Que Falcón se dedique a seguir haciéndolo bien en Colo Colo y que se deje de hablar tonteras, porque lo desenfoca", remató Mendoza.