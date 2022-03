El histórico ex jugador del Cacique se refirió a la falta de confianza por la que atraviesa el equipo de Gustavo Quinteros y eligió a quiénes deberían ser los pateadores de penales en Colo Colo.

Colo Colo está pasando por un momento de incertidumbre en el Campeonato Nacional 2022, en donde con una victoria, dos empates y una derrota está enredado en la zona media de la tabla de posiciones ad portas de lo que pueda hacer hoy en el Superclásico ante Universidad de Chile.

Uno de los temas que ha estado en el aire en el Cacique es el de los lanzamientos penales y su ineficacia para poder convertirlos. En este torneo, por ejemplo, Gabriel Costa y Leonardo Gil ya desperdiciaron dos ocasiones que, de haber sido convertidas, podrían haber significado más puntos para los albos.

En conversación con el diario La Tercera, Gabriel ‘Coca’ Mendoza abordó la polémica de los penales y los posibles motivos que pueden derivar en la poca conversión de los albos, además de elegir a sus pateadores.

“Primero, es una falta de confianza del pateador y, segundo, la falta de un especialista en penales. No es tan fácil llegar y patear un penal. Desde afuera, uno cree que es fácil, pero cuando estás ahí, frente al portero y el arco, se te achica el arco y se agranda el arquero”, dijo el Coca.

Bajo esa misma línea, aportó diciendo que “Cuando se pierde una forma de jugar, lo resultados no se dan, no hay una estructura clara y se ve que el equipo no funciona, afecta en todo. Pero en los penales siempre se define antes quién e el primero, el segundo y el tercero”.

En el cierre, el histórico ex campeón de Copa Libertadores fue enfático: “En este caso se ve que el primero era Lucero y el segundo Gil. No estaba Lucero, pateó Gil y se lo perdió, ahora le tocará a Amor. Amor tiene un penal contra Melipilla en un momento bastante complicado y lo hizo. Además, es el que mayor seguridad y confianza tiene en este minuto, además de que ha andado muy bien, pero siempre tiene que haber un especialista, y si no está Lucero tendrá que ser él”.