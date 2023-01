Colo Colo goleó a Deportes Copiapó por 5-2 y comenzó con el pie derecho su camino a la defensa del bicampeonato. Sin embargo, pese a la goleada, Gabriel Mendoza le exige más al Cacique y que es competir a nivel internacional.

"Súper simple, porque en el torneo local nosotros estamos obligados a andar bien, a ser campeones. Creo que este es el puntapié inicial para empezar un torneo nacional bien. El partido fue bastante parejo, afortunadamente se goleó", sostuvo el ex jugador albo a Bolavip Chile.

En cuanto a la figura del partido, como fue Marcos Bolados que marcó un triplete, lo destacó. Además, tuvo palabras para Jordhy Thompson y también aseguró que Carlos Palacios y Fabián Castillo demostraron alguna pinceladas tras su ingreso.

"Bolados hizo un muy bien partido, Thompson también y ahora en la segunda etapa con la entrada de Palacios y el colombiano (Fabián Castillo) mostraron algunas cositas que pueden avanzar, pero nosotros estamos pensando en el torneo internacional y para eso no nos sirve con esto. Esto es por torneo nacional, pero para internacional creo que nos falta", agregó el 'Coca'.

Mendoza, complementó que "Wiemberg anda muy bien, lo ha hecho bien. Obviamente que adquiriendo confianza estará mucho mejor, pero creo que es espectacular. Creo que más que los refuerzos, Thompson siempre me ha llamado la atención y eso es bueno para Colo Colo, entró y la primera pelota que tocó hizo un gol. Palacios mostró algunas cositas, Ramiro González como que se anduvo afirmando un poco".

El Cacique goleó por 5-2 a Deportes Copiapó | Foto: GuilleSalazar

Por último, el ex lateral albo expresó que "después con el 3-1 ya cambia todo, entonces hay que verlos en un partido donde la presión esté y creo que con esto no nos podemos conformar. Creo que los colocolinos no nos podemos conformar, independiente que vayamos 5-1, pero uno es exigente y quiere verlo a nivel internacional, porque en el torneo local es diferente, marca mucha diferencia", cerró.