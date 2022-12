El campéon de la Copa Libertadores en 1991 afirma que no se hace problema si el defensa cruza la calle para irse al equipo archirrival.

Gabriel Mendoza repasa a Matías Zaldivia por su posible partida a Universidad de Chile: "No fue un referente"

Pese a que no se ha oficializado como refuerzo, todo indica que Matías Zaldivia dejará atrás los años que estuvo en Colo Colo para fichar en Universidad de Chile, algo que no tiene contentos ni a los hinchas albos, ni a los azules.

Gabriel Mendoza en conversación con Bolavip afirma que no le duele la partida del argentino y da ejemplos de los jugadores que sí habría lamentado si se fueran a la U.

“Para mí hubiera sido más terrible, independiente que se vaya al archirrival, que haya sido un referente", comienza diciendo el Coca.

En esa misma línea confiesa que "no sé, en este caso (Gabriel) Suazo, (Emiliano) Amor, (Maxi) Falcón, ‘Vicho’ Pizarro. Matías (Zaldivia) no fue un referente absoluto en la institución, creo que no es tan crítico el tema que se vaya al archirrival”.

Gabriel Mendoza ni ahí con la partida de Matías Zaldivia a Universidad de Chile (Archivo)

Zaldivia no ha logrado un acuerdo porque su contrato expira el 31 de diciembre y está haciendo gestiones directamente con el cuadro albo para que lo liberen antes y poder unirse a la pretemporada azul que dirige Mauricio Pellegrino.