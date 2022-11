Colo Colo y River Plate disputaron un entretenido partido en el Estadio Sausalito de Viña del Mar en la inaguración del Triangular Internacional, donde los dirigidos por Marcelo Gallardo aprovecharon los errores defensivos de los pupilos de Gustavo Quinteros para quedarse con la victoria por 4-3.

El lateral Gabriel Suazo, capitán del Cacique, se tomó un momento para conversar con la transmisión oficial del encuentro y lanzó todos sus dardos hacia la organización del triangular por el valor de las entradas.

"Agradezco a la gente que nos vino a apoyar pese al alto valor de las entradas que yo no lo entiendo, lamentablemente los hinchas juntaron sus luquitas igual y eso me enorgullece y estoy muy agradecido por la gente, me hubiese gustado haberles dado una victoria", indicó el seleccionado nacional.

Los hinchas acérrimos de Colo Colo llegaron hasta el Sausalito para apoyar al equipo de sus amores | Foto: Guillermo Salazar

Este hecho fue aplaudido por los hinchas del Popular en las diversas redes sociales, los cuales esperaban precios más populares al tratarse de un amistoso.

Ahora, Suazo quedará afuera de la citación de los albos ante el Real Betis de España de los chilenos Manuel Pellegrini y Claudio Bravo para enfocarse en los amistosos de la Selección Chilena ante Polonia y Eslovaquia en Europa.

