El ex capitán de Colo Colo conversó con el sitio Dale Albo sobre el Superclásico que se va a vivir este domingo en el Estadio Monumental.

Una impresionante racha de 22 años sin caer ante la U posee Colo Colo en el Estadio Monumental, invicto que el pueblo albo espera que se siga prolongando.

Sin embargo, a diferencia del año 2022, este domingo se espera que sea un Superclásico mucho más parejo, ya que la U llega con cuatro partidos sin derrotas y con un equipo que Mauricio Pellegrino ha repetido en distintos duelos. Además, los albos viven un irregular momento en el Campeonato Nacional, pese a que vienen de ganarle 2-0 a Magallanes en Macul.

Gonzalo Fierro, ex capitán de Colo Colo, conversó esta mañana con el sitio Dale Albo, en donde abordó la superioridad del Popular sobre el conjunto azul: "Los clásicos son partidos especiales. Dentro de todo hemos tenido la alegría de poder ganar hace tiempo, mantener ese invicto, sobre todo de local. De local es más importante porque estamos ante nuestra gente y nos tenemos que hacer respetar, más ante el archirrival".

Gonzalo Fierro destaca el invicto que posee Colo Colo como local en Superclásicos | Foto: Agencia Uno

Además, el ex lateral derecho habló sobre cómo se vive la semana de un Superclásico: "Siempre con el respeto que se merece, cuando llega la semana se puede decir mucho, pero llega el pitazo inicial y todos quieren ganar y hacer las cosas bien. Tenemos el plus de ser el más grande de Chile y jugamos de local, el estadio va a estar repleto, es algo que debemos palpitar antes y sacarlo a relucir el día del partido”.

"El año pasado los equipos llegaban con una diferencia en cuanto a juego, pero ahora me parece que llegan parecidos, separados por pocos puntos", expresó el Joven Pistolero sobre el rendimiento de ambos equipos en este inicio de temporada.

Por último, habló sobre su propia experiencia en este tipo de partidos cuando estuvo en el Cacique: "Yo llegué a los 15 años a Colo Colo y me inculcaron siempre sudar la camiseta, ganar los clásicos, que los partidos más importantes no se pueden perder, que las finales no se pueden perder y que Colo Colo todos los años debe ser campeón".