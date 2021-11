Gonzalo Fouillioux advierte sobre la posible llegada de Esteban Pavez a Colo Colo: "No sé si es lo que necesita, la prioridad es un 9"

Durante las últimas horas se dio a conocer que el futbolista chileno Esteban Pavez se disvinculó del Xolos de Tijuana de la Liga MX, y esto hizo que Blanco y Negro se pusiera en contacto con el mediocampista para contar con sus servicios para la próxima temporada.

Mientras el plantel de Colo Colo se enfoca en la parte final del Campeonato Nacional,Gustavo Quinteros comienza a pensar lo que será el plantel 2022 para afrontar la Copa Libertadores y el torneo chileno. Pero este posible fichaje fue una sorpresa para Gonzalo Fouillioux , y es que el comunicador en el programa Salimos Jugando de Radio Infinita dio a conocer su opinión acerca de un posible fichaje del formado en el Cacique.

"No sé si es lo que Colo Colo necesita. No sé si sea prioridad en el mercado reforzar esa zona donde está Leonardo Gil, César Fuentes, Vicente Pizarro. Tendrá que ver con la renovación de Fuentes y que Gil no siga en Colo Colo", comenzó diciendo el periodista.

"Es un jugador atractivo, pero la prioridad es el 9, ahí Colo Colo tiene que gastar la plata. También en un delantero por afuera. No tanto en un mediocampista central, pero es un jugador de calidad que le aporta jerarquía a Colo Colo", agregó.

"Si tiene el deseo de volver va a volver. Es un buen Colo Colo, tiene un entrenador que potencia jugadores, que si no es campeón peleará el título hasta el final y tiene Copa Libertadores", concluyó.

Cabe recordar que Colo Colo no sería el único equipo interesado en contar con Pavez, sino también estaría el Necaxa de México, el cual es dirigido por Pablo Guede, quien lo conoce desde su estadia en nuestro país y en el Cacique.