En todos los torneos asoman interinatos, quienes deben tomar las funciones de los entrenadores despedidos por malos resultados y asumen un fierro caliente ante la crisis. En algunas ocasiones estas apuestas han dado éxito, como ocurrió con Héctor Tapia en Colo Colo o lo que ocurre con César Bravo, quien tomó el cargo de Jorge Pellicer en 2021 y hoy tiene a Unión Española liderando el Campeonato Nacional 2022.

Pero hay otros caos emblemáticos que no dieron resultado como Esteban Valencia en Universidad de Chile o Gualberto Jara en el Cacique. Este último conversó con BolaVip sobre la falta de tiempo que reciben para plasmar su trabajo, sumado a la presión de solucionar problemas que el DT anterior no pudo.

“No sólo faltan oportunidades, falta sobre todo tiempo para trabajar. Siempre se recurre al interino en los momentos difíciles, cuando el equipo está mal, los resultados no se dan, el rendimiento no es lo que se esperaba u otras situaciones que puedan ocurrir como problemas al interior de un plantel. Se trabaja con mucha urgencia y no hay tiempo suficiente para recuperar la tranquilidad, confianza y que eso se pueda traducir en buenos resultados. Las urgencias muchas veces hacen recurrir a los interinos y exigen una respuesta inmediata, eso muchas veces no se pueda dar en el fútbol”, explicó.

Gualberto Jara no tuvo un buen pasar en sus interinatos con Colo Colo. / FOTO: Agencia Uno

Recordó su última etapa en Colo Colo, donde dejó al equipo en zona de descenso y ofreciendo un rendimiento que no ilusionaba, pero también incluido por los problemas externos provocados por la pandemia.

“Se nos carga con una mochila pesada que no nos corresponde. Tenemos que tener los resultados que el técnico anterior no logró y eso lo tenemos que hacer en un tiempo corto que es muy difícil. En el caso mío, mi última experiencia tuvo problemas de jugadores por la pandemia, problemas legales con la dirigencia, no podíamos trabajar con los jugadores cuando los otros equipos ya trabajaban. Luego vienen los problemas de lesiones, malos resultados, situaciones que son difíciles de controlar en la brevedad de tiempo y eso influyó en la confianza del equipo”, complementó.

Finalmente, reiteró que a los interinatos no se les dan las armas necesarias ni tampoco el tiempo que reciben otros entrenadores. “Yo creo que no se le respeta, no se le da el lugar que le corresponde. Tenemos que analizar muchas situaciones para evaluar el trabajo de un interino, cosa que no se hace con el técnico de turno, con los que vienen del extranjero que no conocen el medio, pero se les espera un tiempo para llegar a un punto difícil que luego le toca al interino”, concluyó.