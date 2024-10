Ex entrenador de Colo Colo lamenta la drástica decisión de Carlos Palacios de renunciar a la selección chilena: "Otra vez cayó, es feo"

La noticia del fin de semana fue sin duda la desconvocatoria de Carlos Palacios a la selección chilena. El futbolista, adujo problemas personales y es por eso, que el entrenador, Ricardo Gareca, decidió liberarlo y no viajará a Barranquilla, para el duelo ante Colombia.

Es por eso, que las reacciones no se han dejado esperar y BOLAVIP CHILE, fue por ellas. Una de esas visiones fue la de Gualberto Jara, quien al enterarse de la noticia, no dudó el calificar que lo que hizo el jugador de Colo Colo, es algo que no tiene sentido.

“Es malo, es feo lo que hizo. Al menos yo, siento que uno no puede renunciar a la selección cuando está en forma activa, diferente es cuando estás en el final de tu carrera, ahí se acepta. No se puede renunciar a la selección, bajo ningún sentido”, afirmó Jara.

Gualberto Jara también tuvo palabras al tema “Palacios” (Photosport)

Gualberto Jara: “Él mismo se saca de La Roja”

A su vez, el ex formador y entrenador albo manifiesta que pese a que se le veía más centrado a Palacios en el último tiempo, estas actitudes demuestra que hay un retroceso en él.

“Es lamentable y se le veía más medido, más tranquilo, más equilibrado y mucho más regular en su juego. Hablaba bien en relación a la posibilidad de ir a Boca y otra vez, cae. Es joven, tiene una larga carrera por delante”, enfatizó.

Finalmente, sostiene que “él mismo se está sacando mientras esté Gareca. Tiene la posibilidad de Boca y uno no sabe lo que viene después. Pero, obviamente, la selección le da más brillo y le abre muchas más puertas”, cerró Gualberto Jara.