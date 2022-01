Colo Colo se arma para la próxima temporada con Juan Martín Lucero como gran refuerzo en delantera. El Cacique por ahora tiene cuatro atacantes más: Iván Morales, Javier Parraguez, Luciano Arriagada y Christian Santos. En el caso de los dos primeros es inminente su partida a otro club, mientras que el formado en Macul y el venezolano seguirán en el equipo. Juan Cristóbal Guarello comenta la competencia del '9', sumado a la posibilidad de refuerzo en mediapunta con Martín Rodríguez.

"Es otra posición. Creo que la idea de Quinteros es asegurar, Lucero es el hombre, tratar de potenciar a Luciano Arriagada, porque necesita otro '9' de todas maneras. Martín Rodríguez es un jugador que abre por izquierda, supuestamente trajeron a (Cristián) Zavala para eso, pero no lo hemos visto, no sabemos, a lo mejor todavía no da en los entrenamientos, no le gusta como lo ha visto.", dice en Los Tenores de ADN.

El periodista cree que el ex Huachipato en Chile es un futbolista determinante: "Martín Rodríguez en el fútbol chileno es desequilibrante, marca diferencias"

Guarello se refiere al escenario con los '9': "La duda que me queda es si la brecha entre Lucero y Arriagada no será demasiado grande, a menos que haya hecho una gran temporada, esté bien y creciera en relación al año pasado. Tampoco Morales y Parraguez te aseguraban nada".

El profesional no tiene muy considerado a Christian Santos en el análisis: "No puedes tener un extranjero en la banca".

Otro puesto que el comunicador considera que el Cacique debe reforzar es el de zaguero: "A Colo Colo le falta un central, porque (Matías) Zaldivia no sabes cómo va a estar y ya la lesión de (Emiliano) Amor te provocó un descalabro".

El comunicador cree que Gustavo Quinteros por ahora no tiene gran convicción en Bruno Gutiérrez: "Puso a (César) Fuentes los dos partidos. Si tienes un juvenil, que es central que sabes como juega y en los dos partidos pones un volante defensivo, no estás tan convencido".