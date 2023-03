Cobresal con Gustavo Huerta al mando del equipo sigue dando que hablar. El conjunto minero viene de derrotar de gran manera a Colo Colo en el Campeonato Nacional y actualmente marcha en una expectante quinta posición, a tan solo cuatro unidades de Huachipato, líder del fútbol chileno.

El experimentado entrenador llegó en 2017 al cuadro del norte de nuestro país con un proyecto que ha estado plagado de éxitos, como: ascender a la Primera División en el 2018, lograr ingresar a la Copa Sudamericana 2020 y ahora nuevamente estará en el certamen continental.

Huerta sigue más vigente que nunca en el fútbol chileno | Foto: Agencia Uno

Pero hay un dato que enaltece lo que ha hecho Huerta en su carrera, el cual es que es uno de los cuatro entrenadores que más victorias ha logrado contra Universidad de Chile, Colo Colo y Universidad Católica en el siglo XXI con 17 triunfos en 62 encuentros, por lo que en el podcast 'Pelotazo al Vacío' fue consultado acerca de su receta para ganarle a los tres grandes.

"No sé realmente porque ha sido con diferentes jugadores, con diferentes equipos. No tengo, quizas la mayor concentración, la mayor motivación o no sentirnos menos, por lo menos eso sentí yo en mi etapa de jugador de Cobresal también que andabamos bien con los equipos de mayor convocatoria", aseveró.

En la misma línea, agregó que "no hay nada especial, no hay una preparación especial y apelamos a la calidad de los jugadores que tenemos y hemos tenido en su momento".

"Uno tiene mayor conocimiento de cómo juegan los equipos porque uno los ve más seguido, pone más énfasis en la virtudes y carencias que pueden tener, entonces en la planificación de los partidos de tanto verlos capaz nos haya resultado", sentenció.