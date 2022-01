Christian Santos ha vividos momentos de altibajos en Colo Colo. El delantero venezolano comenzó de gran manera la pretemporada del Cacique en Argentina, incluso, ha anotado goles que han valido un triunfo, tal es el caso del amistoso ante Fénix o Estudiantes de la Plata.

¿Su gran problema? El estado físico del ariete no ha sido el que esperaba Gustavo Quinteros, es por esto que el estratega albo no lo ha considerado para partidos importantes como contra la Universidad de Chile o Boca Juniors en el Torneo de Verano 2022.

El entrenador del Popular, Gustavo Quinteros, tuvo algunas palabras para lo que ha sido la pretemporada de Santos en El Pilar, Argentina.

"Santos empezó bien con Fénix, hizo un gol, pero tuvo una molestia en el gemelo en los trabajos y no pudo estar al cien por cien. Como él hubo otros que no estuvieron bien físicamente", aseveró el entrenador argentino nacionalizado boliviano en conversación con TNT Sports.

"Los que tuvimos en cuenta fueron los que mejor estuvieron en lo físico y lo futbolístico, no tuvieron inconvenientes de lesiones. Los demás que no jugaron mucho fue por un tema físico, futbolístico o anímico esperando alguna posibilidad de salida”, agregó Quinteros.

Además, remarcó que “es fundamental que el jugador no se relaje. Por eso hablaba de que el que no esté al cien por cien por un tema futbolístico, físico o anímico prefiero que juegue el que esté bien. Me ha ido bien así, he conseguido tener a disposición jugadores expectantes que están muy bien y pasa que cuando el que juega afloja, entran bien”

Finalmente, recalcó que la llegada de Juan Martín Lucero ayudará a la parte ofensiva para crecer. “Al estimular la competencia, el jugador crece más. La idea es darle la oportunidad también a los que la merecen, trato de darle la oportunidad a todos los que merecen jugar y que hagan todo el trabajo que pedimos tácticamente, que lo individual sea fundamental para el funcionamiento del equipo”, cerró.