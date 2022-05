Colo Colo desperdició la gran chance de encaminar su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores y solo pudo conseguir una igualdad en condición de visitante ante Alianza Lima en el Estadio Monumental de Perú.

Ante esta situación, el estratega del Cacique Gustavo Quinteros conversó con los medios de comunicación finalizado el encuentro y se mostró inconforme con el resultado que obtuvo su equipo, en donde indicó que quedaron amargados por el marcador.

“Todavía estamos digiriendo el empate, perdimos dos puntos, tuvimos más opciones para hacer el gol, fallamos un penal. Estamos bastante amargados por el resultado, por el juego estamos conformes, se jugó bien. Podríamos haber definido en el primer tiempo y no pudimos”, inició indicando el estratega.

Siguiendo la inconformidad del resultado obtenido en Perú, el DT del Popular dejo en claro que el equipo volvió a desperdiciar muchas ocasiones de gol, las cuales no le permitieron asegurar el resultado y que ese problema debe ser corregido para los dos últimos duelos que restan del grupo.

Quinteros se fue inconforme con la igualdad en Lima | Foto: Getty Images

“Estamos con bronca, angustiados, merecimos mucho más, muchos goles, fallamos y el rival llegó muy poco, pero nos hizo el gol. En ningún partido fuimos superados, el anterior se perdió por un error del árbitro y nuestro y ahora estuvimos imprecisos, no fuimos eficaces, tuvimos situaciones muy claras y no aseguramos el resultado. Lo único que hay que hacer es jugar igual, jugamos muy bien y afrontar los otros dos partidos de la misma manera, pero siendo más efectivo. El segundo tiempo se hizo parejo, pero nosotros tuvimos dos muy claras, una de Lucero, otra de Costa, no definimos y perdimos dos puntos. Tenemos que ir a buscarlos en los otros partidos.”, aseveró el entrenador del Cacique.

Finalmente, Quinteros hizo su análisis en general mencionando de que a lo largo del partido Colo Colo tuvo un buen desempeño, siendo completo dominador del primer tiempo y recalcó en que el equipo mereció más que el empate, resultado que no lo deja conforme pensando en el difícil cierre de fase que tendrán los Albos.

“Se jugó bien, generamos situaciones, el primer tiempo jugamos en campo rival, que el equipo lo hace bien. En el segundo los equipos se partieron, ataque contra ataque e igual tuvimos opciones. Alianza hizo un gol y tuvo alguna otra aproximación. Pero, en general, merecimos más y nos hubiéramos ido con mucha más tranquilidad para los otros partidos”, cerró.