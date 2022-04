Colo Colo consiguió en esta jornada volver a la cima tras vencer por 2-1 a Cobresal en el Estadio Monumental, pero a pesar de esta gran victoria los ánimos quedaron bastante caldeados en el conjunto Popular pensando en lo que será su próximo encuentro en el torneo nacional ante la Universidad Católica.

Finalizado el encuentro, el estratega del Cacique Gustavo Quinteros dialogó con TNT Sports y se refirió a la programación del partido de los Albos ante los Cruzados, en donde el DT se mostró furioso y desató toda su rabia contra la persona que realiza la calendarización en la ANFP.

“Es importante para nosotros el partido, lamentablemente no se juega el sábado, pero por calendario. No hablo de instituciones, una persona programa y nos pone tres días antes de la Libertadores. Me pregunto como todos los que entienden de esto, por qué tenemos que jugar domingo. Por qué Católica jugó miércoles y sábado”, inició indicando el estratega.

Siguiendo la misma línea, el entrenador de los Albos encuentra insólito la manera en que se programan los partidos, dando el ejemplo de que Universidad Católica cuando le tocó afrontar su duelo por Copa Libertadores un día miércoles (Talleres) jugó su encuentro en el campeonato nacional un día sábado (Universidad de Chile) y tiró una gran bomba contra los encargados del fixture.

“No entiendo que a quien representa a Chile lo castigan jugando un clásico tres días antes. El partido que jugábamos miércoles ya estaba planificado, después ponen el clásico tres días antes. ¿Nos quieren perjudicar? No sé. De qué equipo es la persona que programa, claramente de Colo Colo no es. Con la U (UC) juega sábado el clásico cuando el miércoles juega Copa. Son cosas raras. Alguien programa y perjudica a Colo Colo”, replicó fuertemente el DT del Popular.

Finalmente, Quinteros hizo recuerdo de otro hecho insólito con la programación, en donde la Selección Chilena venía de su última doble jornada de Eliminatorias y la ANFP hizo jugar a Colo Colo ante Unión La Calera un día jueves.

“No se olviden que después de eliminatorias jugamos 48 horas después y no viernes. Es raro que siempre perjudique a Colo Colo. Quiero que me explique a mí como entrenador (organizador), me perjudica mi trabajo. Lo que significa para mantener la punta, desgaste físico y psicológico. Por qué no hacemos lo mismo que Católica, tener cuatro días. No entiendo. Esa persona que explique a la gente de Colo Colo, perjudica físicamente a los jugadores”, cerró.