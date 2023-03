Siguen las repercusiones por la fuerte polémica que involucra a Gabriel Suazo, su exrepresentante Alan Silberman y el reconocido agente chileno Fernando Felicevich, quien fuese acusado por haberle robado la representación del actual jugador del Toulouse F. C. de la Ligue 1.

Al enterarse de la noticia, el lateral izquierdo de la Selección Chilena conversó con La Tercera y dejó en claro que "me hubiese encantado que Colo Colo hubiese recibido lo que hubiese sido por mí, por todo lo que me brindó y por todo lo que es Colo Colo para mí, pero de los 10 años que trabajé con ellos, jamás me enviaron una oferta formal a mi WhatsApp o a mi correo, por tal club. Jamás".

Pero la que no se guardó nada fue la hija de Silberman, Paola, quien a través de su cuenta de Twitter le dejó varios mensajes al jugador de 25 años.

"Se acuerdan q decian q las callaitas eran las peores... bue... aplica también a los callaitos que se creen buenos para la pelota... En 30 años nunca ningún jugador ni nadie del ambiente habló mal de ti, todo lo contrario!, pero un muchacho que no cumple contratos, no tiene palabra y no conoce la lealtad seguramente es más creíble", comenzó diciendo.

Suazo está en el ojo de la polémica en los últimos días | Foto: Agencia Uno

"Suazo miente descaradamente, quien le explicó q no era bueno que llegue a un club 3 personas a ofrecerlo fue justamente su agente, al que engañó y le incumplió contrato! Aparte de desleal y mentiroso eri tonto!", agregó.

"Ahh y para cerrar el tema porque me cansó este wn, personalmente lo escuche decir, ¿y por qué tendría q pasarle plata a Colo Colo?", complementó.

Pero esto no quedó ahí, porque este viernes volvió a la carga y en la red del pajarito lanzó duros términos hacia Suazo.

Siguen los dimes y diretes entre Suazo y el circulo cercano del exrepresentante | Foto: Agencia Uno

"Lo q hizo suazo no es solo de desleal, mentiroso y traicionero, además (y con su entrevista lo confirma) es de poco hombre! (El presionaba para dar mandatos y ahora se queja!) Alguien que le avise que en la vida te va como actuas... porque me parece que no tiene buen futuro!...Ademas habla de incertidumbre y desesperacion pero también rechazó una oferta de Europa porque era primero préstamo... aunque antes de tenerla decia yo se q donde vaya la voy a romper... pero ahi se cagó entero porque y si no me va bie esos 6 meses? No te merecias esos agentes, tas donde debes estar!", enfatizó

"Alguien que le explique al wn mentiroso de Suazo que como se iba a concretar lo de Turquia, si mientras se estaba negociando con ellos, él aparece firmando por otro club, se entiende lo mal parado que deja con eso a sus agentes a los que tenía trabajando sabiendo que el iba a otro lado, no?", cerró.

ver también Hinchas de Colo Colo estallan contra Suazo y lo increpan en duros términos

MIRA UNO DE LOS TANTOS TWEETS EN CONTRA DE SUAZO: