Histórico capitán de Colo Colo se la juega: "Si le da para pelear el título, pero no con la tranquilidad del año pasado"

Colo Colo no gusta, no golea, pero sí gana y se mete en la pelea por el bicampeonato del fútbol chileno en la Primera División. El elenco de Gustavo Quinteros apenas se quedó con la victoria por 2-1 en el Estadio Monumental ante Audax Italiano y ya está en la segunda posición momentáneamente con 22 unidades.

Uno de los capitanes exitosos que pasó por Colo Colo como Marcelo Espina fue claro a la hora de hacer su análisis sobre el andamiaje del club. El Cabezón cree que le da al Cacique para ir a la pelea por el título, aunque no será una pelea holgada por conquistar el cetro de la máxima categoría del Torneo Nacional.

"Sí, creo que Colo Colo puede pelear el título, pero no con la tranquilidad del año pasado, que sólo era cuestión de tiempo cuando podía ser campeón. No va a ser con esa tranquilidad, pero sí, se va a meter en la pelea", esbozó Espina en Radio Cooperativa.

Colo Colo piensa en grande en el Torneo Nacional (Guille Salazar)

Espina cree que una serie de factores le puede ayudar a Colo Colo para poder ganar el cetro máximo en Chile. El ex 8 de los albos cree que cuando el equipo supere la seguidilla de lesiones va a poder ir a la pelea.

"Creo que depende de que se pongan bien los futbolistas y, con eso, me parece que Colo Colo en la pelea va a estar. Pienso que este torneo va estar más disputado que otros años y siento que más de un equipo estará en los primeros lugares para quedarse con el título", agregó Espina.

Igualmente, Espina siente que el equipo colocolino necesita más experiencia, ya que en los últimos partidos el equipo ha bajado en el segundo tiempo producto de los cambios, que han sido jóvenes de la cantera que aún no tienen el roce necesario.

"Hoy, los cambios no le resultaron. Le faltan minutos de juego a los que fueron ingresando producto del parate. Pasó lo mismo que con Boca, en el segundo tiempo, los cambios no le cambiaron la ecuación y el equipo mermó en su nivel. Lo que dice Quinteros no está lejos de la realidad", agregó el Cabezón.

Para rematar, Espina cree que "ahora Colo Colo debe seguir trabajando, ya que los resultados dan tranquilidad, pero hay que corregir. Quinteros cuando hace análisis no se escapa de la realidad y dice lo que pasó, cuando no está satisfecho lo dice y se le nota. Dijo el partido que pasó".