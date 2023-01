La fea caída de Colo Colo ante O'Higgins no dejó indiferente a nadie y ahora fue el turno de un histórico central de los albos quien sacó la voz y aseguró que la derrota puede traer duras consecuencias a futuro.

Colo Colo está de luto hoy día tras la dolorosa y fea caída sufrida ante O’Higgins de Rancagua en calidad de forastero, donde el conjunto dirigido por Gustavo Quinteros sucumbió por un humillante 5-1.

Los albos no se vieron bien en ninguna línea e incluso el mediocampo con el regreso de Esteban Pavez sufrió y quedó reducido a prácticamente nada con el buen juego que mostraron los celestes en la segunda fracción.

“Hubo rendimientos individuales muy bajos como Fuentes y Pavez quienes nos acostumbraron a un nivel alto, pero ayer no sucedió. Rojas estaba haciendo un buen partido hasta el gol y después se murió”, analizó el histórico Mario Galindo en conversación con Bolavip Chile.

El Cacique fue humillado en Rancagua. | Foto: Agencia UNO

El ex jugador apunta al funcionamiento del equipo: “Creo que hay problemas individuales, pero también poco funcionamiento con la entrada de Palacios. Muy bajo el rendimiento de cada uno también, no se vio un equipo presionando y no dejando jugar al rival”.

Galindo advierte un duro panorama tras la caída: “Esto es un aterrizaje forzoso, va crear inseguridad en lo que hacían porque cuando se dan los resultados no se nota tanto, pero con una goleada así no sé. Se extraña un equipo con más tenencia de balón y que domine al rival”.

De momento, el Cacique volverá a los entrenamientos para preparar el duelo ante Ñublense el próximo lunes, en donde necesitan los tres puntos si no quieren que los líderes se le empiecen a escapar en la lucha por el título.