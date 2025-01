Este miércoles volvió el plantel de Colo Colo a Santiago tras una intensa semana de pretemporada en La Serena. Quien lideró al grupo en la llegada al Aeropuerto Pudahuel fue el volante Arturo Vidal, la gran figura del equipo que dirige Jorge Almirón.

El King atendió a los medios de comunicaciones presentes en el terminal aéreo y además de referirse a la ausencia de Maximiliano Falcón, también se refirió a su presente en el Cacique y reveló que a estas alturas de su carrera su deseo es mantenerse en el club de sus amores.

“Estoy feliz en Colo Colo, mi sueño es pensar y ganar todo con Colo Colo, este año que firmé, si juego más del 50% puedo aumentar un año”, indicó el volante de 37 años.

“Pero mi deseo ya no es salir, es darlo todo acá como el año pasado. Ojalá este año lograr todos los objetivos que tenemos con Colo Colo”, agregó sobre su compromiso con la institución alba.

Arturo Vidal lideró la pretemporada de Colo Colo en La Serena. (Foto: @colocolooficial)

El malestar de Arturo Vidal por la suspensión del amistoso entre Colo Colo y Santiago Wanderers

Otro tema que tocó Vidal y en el que cambió su tono, fue sobre el partido amistoso con Santiago Wanderers que se iba a jugar este jueves y el cual fue suspendido por las autoridades locales de la Región de Valparaíso.

“Hubiese sido mejor haber tenido el partido mañana, hubiese sido lo ideal para nosotros después de una semana tan intensa. Vamos a seguir, el domingo ya jugar con Peñarol para soltar las piernas y sacarse la temporada”, respondió.

Pero luego, el bicampeón de América hizo notar su malestar por lo sucedido con la Noche Verde: “Tengo rabia por la suspensión de un partido, más encima un partido amistoso, una Noche Verde, no sé dónde vieron el problema“.

“Eso me molesta mucho, que estén matando el fútbol. Un partido tan lindo como el de mañana, hubiese sido ideal para nosotros despues de una semana tan fuerte de entrenamiento. Más la gente de Wanderers espera la Noche Verde y que la suspenden así, duele mucho. No sé qué se espera más adelante, este año tenemos muchas cosas“, completó el ex Barcelona.