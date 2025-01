Este miércoles regresó el plantel de Colo Colo a Santiago tras la primera parte de la pretemporada en La Serena, donde hubo un par de ausencias que hicieron ruido en el campeón del fútbol chileno.

Maximiliano Falcón no llegó a los trabajos en la Cuarta Región y ni siquiera volvió a Chile luego de las vacaciones por las fiestas de fin de año, ya que su deseo sería salir del club.

Y quien se refirió a aquello en el Aeropuerto de Pudahuel fue Arturo Vidal, el gran referente del equipo que dirige Jorge Almirón, a quien se le notó incómodo por toda esta situación.

“Es un tema en que no sabemos nada, hay que preguntarle al presidente y a Maxi por qué no está acá. No entiendo y no me quiero meter en ese tema”, contestó el King a los medios presentes.

Arturo Vidal se refirió a la polémica que está protagonizando Maximiliano Falcón en Colo Colo. (Foto: Photosport)

“Estoy muy contento por lo que hicimos esta semana en La Serena, por los jugadores que están. Lo dimos todo, el grupo está unido. Lo mismo con (Brayan) Cortés y (Marcos) Bolados, nosotros no sabemos”, agregó respecto a los casos del arquero y el delantero que recién habrían renovado y aún no se suman a la pretemporada.

En la misma línea, agregó: “Sorprende, no sé en qué está él, si tiene contrato todavía… de verdad que no sé, no he preguntado, no me quiero meter más allá, para eso está el presidente y la gente encargada de eso que tiene que hablar”.

La conclusión de Arturo Vidal por la pretemporada de Colo Colo

Finalmente, el volante de 37 años se quiso centrar en la preparación del Cacique y cuál fue su rol en la Región de Coquimbo.

“Solo me preocupé esta semana de ayudar a los jóvenes que se sumaron, al equipo que está y a trabajar duro”, completó el bicampeón de América.