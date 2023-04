Dentro de lo que fue la igualdad en el clásico entre Universidad Católica y Colo Colo, uno de los hechos que marcó dicho compromiso fue la expulsión del volante de los ‘Albos’, Leonardo Gil, la cual no agradó en demasía para los fanáticos del ‘Popular’ e incluso pidieron el castigo del jugador, como el que vivió Maximiliano Falcón.

Sobre esta situación, un histórico de los ‘Albos’ como lo es Fernando Astengo dialogó con La Tercera y se manifestó a lo que fue la expulsión de Leonardo Gil, en la que indica que el jugador actuó de mala forma, pero no lo tiene en su lista como un jugador mal intencionado para poder castigarlo.

“Obviamente reaccionó mal, eso está claro, está bien expulsado. Sancionarlo y hacer toda una historia en términos de su expulsión, queda a resolución del técnico. No es un jugador que lo expulsen de forma constante o mal intencionado. Se equivocó y le va a hacer falta al equipo, pero esa decisión la tiene que tomar Quinteros”, comenzó declarando Astengo.

En su misma línea, el ‘León’ dejó en claro que si fuera por él no castigaría a Leonardo Gil, en la que sostendría una conversación importante con él, ya que es un jugado vital en el funcionamiento del equipo de Quinteros.

Gil fue expulsado ante la UC | Foto: Photosport

“No debería recibir un castigo. Una conversación, sí. Hablarle sobre la importancia que tiene en el equipo porque es el creador, es el que le da fútbol a Colo Colo y que debe saber que lo peor que le puede pasar al equipo es quedar sin él. Tú explicarle con palabras, valorarlo como jugador”, declaró.

Siguiendo en aquello, el ex jugador y entrenador de los ‘Albos’ confía en la decisión que tomará Gustavo Quinteros con Leonardo Gil “aquí no hay doble discurso, él no le va a preguntar a nadie. Él es inteligente y seguramente converse con él, pero en el momento cuando tenga que volver al equipo, lo va a colocar. A él le interesa, por sobre otras cosas, que el equipo rinda. Eso no significa que vaya a dejar pasar la situación, sino que va a hablar con él”.

Finalmente, Astengo no quiso comparaciones con lo que fue la sanción a Maximiliano Falcón y declaró que son dos casos muy distintos, ya que Gil no es un jugador que magnifique o constantemente esté en las polémicas, como si señaló que lo es el zaguero charrúa.

“Si se repite, él va a actuar de otra manera. Uno tiene que matizar cuando es técnico, uno tiene que apretar y soltar. Este caso es distinto al de Falcón. Él siempre está en la refriega, siempre se está tirando al suelo, siempre está magnificando. Son casos distintos”, cerró.