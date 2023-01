Tras el empate y posterior derrota en los lanzamientos penales ante Magallanes en la final de la Supercopa, en Colo Colo se toman muchas lecciones y se sigue trabajando en los refuerzos que aún faltan para completar el plantel albo de cara al 2023.

Y uno de los puestos a buscar es el de lateral derecho, lugar que ayer fue ocupado por el cadete Bruno Gutiérrez, quien de seguro tuvo pesadillas con Manuel Vicuña y luego con Yorman Zapata.

Un histórico del cacique como lo es Mario Galindo entregó su parecer del partido, los errores y las falencias generales del equipo de Gustavo Quinteros, pero que no dudó en recalcar que las grandes fallas fueron del joven marcador diestro. En diálogo con Bolavip, Galindo no dejó bien parado al futbolista y por cierto, al nivel mostrado por los de Macul.

"Para mi gusto, le falta fútbol a Colo Colo. Más allá del error del niñito lateral que se comió el amague, demasiado ingenuo y que fue el empate, siento que le falta fútbol al equipo. Me sorprendió el niño Thompson que lo encontré con harto fútbol. Colo Colo se desarmó con los que se fueron y no logró armarse bien", sentenció el ex mundialista.

En relación a las incorporaciones que han llegado hasta el momento, Mario Galindo sostuvo que los jugadores que se traen en la actualidad, no son ni un pequeño porcentaje de la calidad de antaño. "La verdad es que habían otro nivel de refuerzos en nuestra época. El refuerzo era realmente un aporte e incluso mejores de los que teníamos en Chile", aseveró.

El otrora campeón con Colo Colo no quedó para nada contento con el nivel de los albos (Archivo)

Sobre si le preocupa el sector derecho defensivo, Galindo fue enfático y reconoció que "claro que preocupa, pero no se qué es lo ideal. Por ejemplo, la ingenuidad que mostró este niñito hoy día, hubiese preferido a (Jeyson) Rojas, está más formado", lo volvió a repasar.

Finalmente, tuvo palabras para Magallanes y si es que le gustó o no, señaló que "sí, en lo que hizo el año pasado y mantuvo su nivel. Yo creo que tienen muy buenos mediocampistas e incluso mejores que los de Colo Colo, al menos en tenencia de balón. Colo Colo presiona, no deja jugar, pero los de Magallanes tienen mejor toque de balón. Tiene buenos jugadores", concluyó Galindo.