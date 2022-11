Ignacio Jara es uno de los jugadores que deberá retornar a la pretemporada de Colo Colo tras haber finalizado su préstamo en Unión Española, club donde sumó 11 encuentros con la camiseta hispana en el último Campeonato Nacional y disputó un compromiso en Copa Sudamericana.

El propio jugador alzó la voz en conversación con AS Chile acerca de lo que será su futuro y la posibilidad de sumar minutos en el conjunto que dirige Gustavo Quinteros.

“Sé que hay gente que puede decir que no jugué mucho, pero lo que más quiero es quedarme en Colo Colo. Creo y siento que necesito una revancha. Luché tanto para llegar a Colo Colo cuando la cosa estaba fea, que obviamente quiero volver al club”, arrancó diciendo el ex Cobreloa.

El nacido en Quinta Normal no pudo anotar con la camiseta de los Rojos | Foto: Agencia Uno

Además, resaltó la importancia del estratega de 57 años a la hora de su llegada a los albos indicando que fue “fundamental para que yo pudiese llegar a Colo Colo. Soy bien autocrítico y reflexiono sobre lo que me pasó: me siento en deuda. Ahora voy con hambre para ganarme un puesto y después, lograr cosas importantes en el club”.

“Soy sincero: sé que me va a tocar remarla desde atrás y no me haré el tonto, pero sí siento que necesito esa posibilidad”, complementó.

Por último, recordó que "me tocó estar en el momento más crítico del club y siempre jugué con el corazón. Es gratificante que la gente me recuerde y espero devolver ese cariño. Es lo que más quiero. Creo que si pongo más sacrificio, las cosas van a llegar”, cerró.

Recordar que Jara tiene contrato vigente hasta el 31 de diciembre 2023 en el Cacique y el adiestrador argentino nacionalizado boliviano será el encargado de decidir el futuro del volante.