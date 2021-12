Las negociaciones entre Vicente Pizarro y Colo Colo para su renovación parecieran estar entrampadas. El representante de la joven promesa alba y la dirigencia del Cacique no han llegado a un acuerdo en cuanto a los montos de la cláusula de salida, siendo la que propone el club muy alto para las pretensiones de la representación del jugador.

Jaime Pizarro, ex histórico Campeón de América con Colo Colo y papá de Vicente, habló con El Mercurio sobre en qué estado están las negociaciones y relató la cronología de cómo se fue complicando la estadía del joven Vicente en los albos.

“Lo primero es que él firmó un contrato en 2019 que expira el 31 de diciembre de 2021. Pudiendo haber negociado seis meses antes de esa fecha, nunca se hizo, por su interés de seguir en Colo Colo. Estamos pensando en un contrato de tantos años y en una cláusula de US$ 5 millones (…) Yo pregunto: ‘¿Cinco millones de dólares?’ Y me responden ‘sí, y por el 50% del pase… Es más, esa cláusula no es posible aplicarla antes de junio de 2023’”, reveló.

El Kaiser siguió en su relato con el matutino: “Vicente, ahí, entiende que la situación es más aguda de lo que pensaba. Si yo pregunto cuántos jugadores de la liga local se han vendido en ese monto, la verdad es que cuesta encontrarlos… Pido otra reunión y ahí les explico que mi trabajo en el tema llega hasta ahí. Me preguntan qué va a pasar. ‘Vicente va a sostener algunas entrevistas y tomará alguna decisión que les transmitiré”, dijo.

Pizarro respondió sobre cómo ha golpeado emocionalmente todo el lío de la renovación a Vicente: “Sí, es algo que tiene comprometida la emocionalidad y es legítimo. Pero por otra parte durante algún tiempo no menor ha convivido con esta falta de certezas, por así decirlo: me citan, no me citan, me visto, no me visto, voy al banco, no voy al banco, juego, no juego… es un tránsito que un jugador tiene incorporado”.

Para cerrar, el histórico fue enfático diciendo que, en caso de que no se llegue a buen puerto, son simplemente las reglas del fútbol: “Si me pregunta por mis decisiones y cuál es la que más debo conservar, primero es pensar en Vicente. Y si se tiene que ir, son las reglas: a veces a alguien le toca más viejo, a veces a alguien más joven. Está actividad es intensa y cambiante… pero si seguimos la lógica de los US$ 5 millones y venía un equipo brasileño y en enero de 2022 le decía ‘tome, acá está la plata, me lo llevo’. ¿Colo Colo iba a decir que no? Todo esto es de momentos, de oportunidades”, sentenció.