En su particular estilo, el ex volante salió al paso de la opción que su ex compañero se vaya al archirrival.

La posibilidad que Matías Zaldivia pase de Colo Colo a Universidad de Chile es muy real y ya desde todos lados han reaccionado ante esta situación que no deja de llamar la atención.

El mundo azul ha reaccionado ante esta noticia, como también los hinchas quienes no quieren jugadores de pasado albo en sus huestes, sobre todo por aquellos que en algún momento ningunearon a la U.

No obstante, desde el lado colocolino faltaban posturas ante esta información y poder saber que opinan que un referente pueda cruzar la vereda y partir a uno de sus rivales más emblemáticos.

Fue lo que hizo Jaimé Valdés. Pajarito, histórico de Colo Colo, campeón con los albos y capitán en algún momento, también alzó la voz y mostró su parecer en este tema que desde luego en la perspectiva se ve como llamativo.

ver también La maravillosa petición de Rivarola ante posible llegada de Zaldivia

A una publicación en el Instagram de Redgol, Valdés no se dejó estar y realizó su particular comentario. "¡Noooooooooo!" fue el particular término que usó el futbolista para rechazar que su ex compañero pueda emigrar a los universitarios.

La reacción de Valdés (Captura Instagram Redgol )

Habrá que estar atentos por nuevas reacciones ante la posibilidad que durante este viernes se siga hablando que Matías Zaldivia pueda recalar en la U.