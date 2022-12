Jaime Vera le levanta el pulgar a la llegada de Erick Wiemberg a Colo Colo: "Me parece que es una buena alternativa"

Todo parece indicar que Erick Wiemberg se transformará en el tercer refuerzo de Colo Colo de cara a la próxima temporada. El lateral de Unión La Calera tiene todo listo para estampar su firma y así ser el candidato a quedarse con el puesto que podría dejar el capitán Gabriel Suazo.

Lo cierto es que el Cacique enviaría a Omar Carabalí y Juan Carlos Gaete a los cementeros, dos jugadores que no estaban contemplados por Gustavo Quinteros, por lo que esto no fue mal visto por la dirigencia de Blanco y Negro y así finalmente lograr el fichaje de Wiemberg.

Wiemberg está cada vez más cerca de ser nuevo refuerzo albo | Foto: Agencia Uno

Jaime "Pillo" Vera conversó con Bolavip Chile y entregó su punto de vista con esta decisión que tomaron desde la dirigencia alba, a la que le dio pulgar arriba.

"Es buen jugador a pesar que la última temporada no estuvo muy regular, pero en su momento fue llamado a la Selección Chilena por el rendimiento que tenía. Me parece que es una buena alternativa", indicó el ex DT de Deportes Iquique.

"Me gusta, es un buen lateral. Las contrataciones que están de acuerdo a lo que corresponde a Colo Colo", agregó.

"Yo creo que rinde más por izquierda que por derecha, pero por izquierda a mí me gusta más", sentenció el exfutbolista.