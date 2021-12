El segundo de los hijos de Rodrigo Meléndez hizo inferiores en los albos y estuvo a préstamo la última temporada en Cobreloa, en donde llegó a la final del torneo Sub 21 y ahora debe volver a Colo Colo, en donde buscará tener un lugar.

El apellido Meléndez sin duda que tiene una repercusión en Colo Colo, toda vez que Rodrigo ‘Kalule’ Meléndez marcara una época en los albos cuando llegó el 2006 hasta 2010, en donde consiguió seis títulos de liga con el Cacique.

Ahora, el apellido Meléndez vuelve a sonar en Macul y también está ligado al ‘Kalule’, pero esta vez se trata de Javier, el segundo de los hijos del ex jugador quien la temporada pasada estuvo a préstamo en Cobreloa, pese a que pertenece a Colo Colo.

En conversación con Las Últimas Noticias, Meléndez habló sobre sus inicios en los albos: “Llegué a los once años a las inferiores de Colo Colo y ahí me vieron, empecé a jugar en el mediocampo y estuve hasta el año pasado. Pedí mi préstamo a Cobreloa porque mi padre dirigió al club y decidimos acompañarlo con toda la familia al norte. Haber jugado en este equipo fue hermoso, los fanáticos nos acompañaron mucho, se entusiasmaron con la campaña y eso nos dejó satisfecho”, comenzó diciendo sobre su presente futbolístico y lo que fue su año con los loínos.

Siendo categoría 2002, Meléndez compartió camarín con las figuras albas que hoy brillan en el primer equipo como Vicente Pizarro, Jeyson Rojas o Luciano Arriagada, a quienes deberá volver a ver desde la próxima semana: “El lunes tengo que volver a entrenar a Colo Colo. Me llamó Ariel Paolorossi, jefe técnico de los cadetes, que debo presentarme en el Monumental”, adelantó.

Bajo esa misma línea, aseguró que “Es una buena oportunidad, hay varios compañeros de generación en el primer equipo y no quiero ser la excepción. Me quedan dos años aún de juvenil, jugamos juntos durante muchos años y en inferiores ganamos todo de todo. Y si algún día se da la opción de volver a Cobreloa, feliz porque nací en Calama y pertenecí a un grupo muy bueno”, dijo.

Para cerrar, Meléndez se describió dentro del campo: “Soy bien técnico y me favorece lo táctico, la ubicación en cancha y cómo moverme. En eso me parezco harto a mi papá, él me aconseja después de cada partido”, remató.