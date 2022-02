Javier Parraguez fue un jugador fundamental en Colo Colo, donde anotó goles importantes, que al final le valieron la salvación al Cacique de irse a la Primera B. Pero este martes 1 de febrero el "Búfalo", nuevo jugador del Sport Recife de Brasil, confirmó la noticia de su salida a través de sus redes sociales.

Justamente a la institución alba, le dedicó unas emotivas palabras de despedida, agradeciéndole por cada momento vivido, desde aquel 29 de enero de 2019, cuando fue presentado como refuerzo, proveniente de Huachipato para pelear un puesto con Esteban Paredes y Andrés Vilches.

“Hoy me toca despedirme de esta gran institución, la cual soñé llegar desde muy pequeño. Desde el momento que mi madre me llevó por primera vez al Estadio Monumental, a ver a su gran Colo Colo, fue ese día, siendo tan solo un niño que me di cuenta de lo gran y hermoso que era este gran club e institución”, comenzó diciendo el Búfalo.

Incluso, tuvo un momento para recordar cuando los hinchas albos le realizaban memes por su bajo rendimiento. “Fui feliz en cada uno de los momentos que me tocó defender este hermoso escudo. Incluso hasta cuando lo pasé mal con sus burlas y memes, fui feliz jajajajaj”, remarcó Parraguez.

Finalmente, sentenció afirmando con toda la amabilidad del mundo que "me despido con mucho cariño y amor a estos colores (…) Espero volver a vernos pronto, su amigo: Parragol, Búfalo, ParraSex o como me quieran llamar jajajaja”.

De esta manera, comienza el primer periplo de Parraguez en el extranjero y espera seguir levantando títulos, tal cual lo hizo en Colo Colo la Copa Chile en el 2019 y 2021.