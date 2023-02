Arturo Vidal no lo está pasando bien en Flamengo. El "King" ha perdido terreno en los últimos partidos y eso hizo que el propio jugador hiciera sentir su malestar en contra de las determinaciónes del entrenador del Mengao, Vítor Pereira, lanzando sus zapatos al enterarse que no iba ingresar en el último partido ante Boavista.

Tras estos hechos, el mediocampista nacional salió a pedir disculpas públicas a través de sus redes sociales y los hinchas de Colo Colo aprovecharon esta oportunidad para abalanzarse y pedirle que vuelva a vestir la camiseta alba.

Jean Beausejour, ex compañero y amigo de Vidal en la Roja, se tomó un minuto en el programa ESPN FShow para analizar el presente del centrocampista todo terreno que tiene la Selección Chilena.

Beausejour quiere lo mejor para su amigo y lo quiere ver feliz | Foto: Archivo

"Lo encuentro factible su retorno a Colo Colo. Me tocó estar hace un par de semanas en Río de Janeiro y me tocó asistir a un partido. Yo veía que el DT estaba dando atisbos de lo que se iba a venir ¿Por qué digo esto? En el primer partido va con el once estelar y con los que van al banco, y en el segundo con todo el elenco en el Maracaná", arrancó diciendo el bicampeón de América.

En la misma línea, el ex jugador agregó que "uno dice que un partido que estaba liquidado en el primer tiempo se prestaba para que jugaran todos los citados, uno dice Arturo es para que juegue este partido como media hora, era un partido para que jugara y ganara minutos, pero desde ese minuto sentí que el DT no lo tiene en la valoración que uno puede tener a un jugador como Vidal".

"Siento que en la etapa de carrera que está Arturo si hay algo que se merece es ser feliz y estar pleno. Ya ganó una Copa Libertadores y una Copa de Brasil ¿Esto le va a mover la aguja, si le va mejor o peor en estos 6 meses de campeonato? ¿Va a representar algo importante en toda la carrera? Entonces, él se merece ser feliz y estar pleno, se merece estar en un lugar donde se sienta valorado y querido", remató.

Pese a las críticas en Brasil, lo cierto es que Vidal viajará con el plantel rumbo a Marruecos, lugar donde se disputará el Mundial de Clubes.