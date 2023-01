Jordhy Thompson deja rápido en el olvido a La Roja Sub 20: "Si iba al Sudamericano no tenía esta oportunidad en Colo Colo"

Colo Colo comenzó con el pie derecho el Campeonato Nacional luego de golear por 5-2 a Deportes Copiapó, partido que se llevó a cabo en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla, y que contó con la gran figura de Marcos Bolados.

Pero hay otro jugador que se robó todas las miradas de los hinchas colocolinos y fue Jordhy Thompson, quien abrió rápidamente la cuenta en el recinto del norte de nuestro país y luego asistió a Bolados en el segundo gol albo.

Fue precisamente el nacido en la cantera del Cacique, quien en su llegada a Santiago fue interceptado por ESPN Chile, entrevista donde se mostró entusiasmado por el nivel que mostró ante el León de Atacama.

Thompson fue alabado por los hinchas del conjunto popular | Foto: Agencia Uno

“Muy contento por el triunfo y el esfuerzo del equipo, estamos trabajando para conseguir otro triunfo y feliz por mi por anotar mi primer gol”, comenzó diciendo el antofagastino.

En la misma línea, el "Niño Joya", como le apodan, remarcó que “he trabajado harto para que llegara este momento y gracias a la confianza del profe logré lo que siempre soñé. Estamos trabajando para no soltar la camiseta día a día, así después darle de nuevo la confianza al profe”

Por último, no hizo oídos sordos y tuvo palabras para su marginación de la nómina de la Selección Chilena Sub 20. “Fue un golpe duro, pensé que iba a estar porque hice todos los microciclos y pensé que igual podría haber sido llamado. Pero si me hubieran llamado al Sudamericano no habría podido tener esta oportunidad con Colo Colo”, concluyó el novel futbolista.