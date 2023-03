Ya han pasado varios días del deslucido Superclásico del fútbol chileno entre Colo Colo y la Universidad de Chile en el Estadio Monumental, partido que no estuvo excento de polémicas y que estuvo marcado por los episodios de violencia en distintos sectores del recinto deportivo de Pedrero.

Estos lamentables actos podrían generarle más de un dolor de cabeza al Cacique, los cuales podrían costarle una sanción que los albos jueguen hasta cinco partidos sin público. Pero según informó Radio Cooperativa, el Tribunal de Disciplina habría decidido postergar su veredicto ¿El motivo? Existen denuncias de la ANFP y de la U que todavía deben ser analizadas.

Algunas de las lamentables imágenes que dejó el partido más importante del fútbol chileno | Foto: Guillermo Salazar

Ante este tema, el periodista Jorge 'Coke' Hevia utilizó su cuenta de Twitter para dar su opinión sobre la determinación del Tribunal de Disciplina, la cual generó un lindo debate en redes sociales.

"La ANFP posterga el castigo a Colo Colo? ¡Obvio! No tiene donde jugar con la Selección Chilena y no puede arriesgarse a que el Cacique no le preste estadio", detalló el reconocido comunicador radial.

"No es problema de Colo Colo, todo lo contrario, es que hay que intervenir para separar federación de liga. Somos un desastre", sentenció.

De esta forma, habrá que esperar hasta la próxima sesión para conocer las posibles sanciones que podría llegar a tener el conjunto Popular.