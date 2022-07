Pablo Solari fue presentado este martes como nuevo refuerzo de River Plate luego de su salida de Colo Colo. El delantero argentino fue tildado como un ídolo de la institución por algunos hinchas en redes sociales, la cual rápidamente comenzó a generar el debate producto de este punto con quienes levantan una idolatría en algunos deportistas.

El exfutbolista Jorge ‘Mortero’ Aravena conversó con Círculo Central en la cual se fue en picada con quienes idolatran a Pablo Solari luego de su salida de Colo Colo señalando que, además de que lo encuentra un jugador normal, discrepa con quienes dicen que es un buen jugador.

“Son jugadores que tal vez por alguna circunstancia están en la noticia. Ahora, evidentemente estar en Colo Colo, la noticia o la pantalla que tienen los jugadores de Colo Colo es muy inmensamente superior al resto de los equipos. Entonces, de repente se puede llamar o se tilda de ídolo a un jugador que juega dos o tres partidos y por ahí tiene una buena actuación”.

Además, agregó que “Yo discrepo cuando dicen que Solari es un buen jugador, es un jugador que está en evolución, que está aprendiendo. Es un jugador que jugando por fuera no es un gran habilitador de sus delanteros o medios llegando a línea de fondo. Yo lo encuentro un jugador muy normal”.

Pablo Solari en su último partido con Colo Colo. (Foto: Agencia Uno)

Para cerrar este punto, señaló que “A ver en Colo Colo, Carlos Caszely en ídolo. Severino Vasconcelos son ídolos de Colo Colo. Que se yo. Chamaco Valdés, esos sí que son ídolos de Colo Colo”.

Jorge Aravena le responde a Jorge Valdivia

Pero eso no fue todo, debido a que además se tomó el tiempo para responder a Jorge Valdivia quien en medio de una conversación deportiva se autoevaluó como el mejor ‘10’ del fútbol chileno lo cual encendió otro debate deportivo.

ver también Solari señala la diferencia de intensidad entre River Plate y Colo Colo

ver también El papá de Solari muestra su agradecimiento a los hinchas de Colo Colo

“Yo soy de los que pienso que en la vida nadie está libre de decir estupideces, lo malo es decirlas con énfasis. Si al final de cuentas quien debe hablar por uno son los hechos y méritos que haya podido hacer y la carrera que uno haya podido hacer como futbolista”, comenzaba explicando.

No obstante, contempló que “No niego que Jorge (Valdivia) tuvo años muy buenos, le fue muy bien jugando en Brasil, pero autoproclamarse el mejor ‘10’ de la historia del fútbol chileno yo no lo haría. Yo personalmente no lo haría”.