El ex jugador y hoy comentarista, Jorge Valdivia, le cayó con todo a la ANFP ante la decisión de no poder darle la copa de campeón a Colo Colo en Coquimbo

Colo Colo logró por fin oficializarse como nuevo campeón del Campeonato Nacional tras imponerse en la reciente fecha del torneo por 2-0 ante Coquimbo Unido, en lo que fue una rara celebración por parte de los ‘Albos’, quienes no pudieron levantar el título en el norte de nuestro país por razones bastante criticadas por el mundo del fútbol criollo.

Ante este tema, el ex jugador del ‘Cacique’ y hoy panelista, Jorge Valdivia tuvo palabras para esta insólita situación en Radio ADN, en la que detalló que le generó malestar y tristeza en que los jugadores no hayan podido disfrutar de manera merecida la obtención de su campeonato.

“Me dio mucha pena el hecho de no ver al hincha colocolino, me dio mucha pena que los jugadores se tuvieran que ir, se arrancaron al camarín, lógicamente querían disfrutarlo ellos en privado”, partió señalando Valdivia.

Profundizando ante esta situación, el ‘Mago’ explicó que todo este bochorno tiene como principal culpable a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, en la que detalla de que no cree que los dirigentes de Colo Colo hayan accedido a no recibir la copa en Coquimbo.

Colo Colo se coronó como campeón | Foto: Archivo

“Cuando dio se arrancaron, no lo digo en una forma negativa, si no que la ANFP hizo que se arrancaran, la ANFP hizo que ellos se tuvieran que ir de la cancha, la ANFP no fue capaz de llevar la copa, a mí no vengan con que los dirigentes dijeron que no, que no querían recibir la copa”, detalló en Radio ADN.

Finalmente, Valdivia se puso en los zapatos de los jugadores de Colo Colo y especificó en que consideró horroroso de que tuvieran que aplazar su celebración por una determinación bastante polémica en la previa a este duelo.

“En el año entero los jugadores sacrifican muchas cosas para recibir la medalla y levantar la copa y lamentablemente no lo pudieron hacer. Está bien, se retrasa una semana más, lo van hacer al frente de los hinchas y vamos a olvidar esto, pero hay que recordar y marcar esto, que es un punto negativo en esta gran campaña que hizo Colo Colo”, cerró.