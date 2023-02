Fabián Castillo no ha logrado dejar a Gabriel Costa en el olvido en Colo Colo, pese a que anotó un gol en la primera fecha y Jorge Valdivia trató de explicar por qué le ha costado tanto destacarse en el Cacique.

Colo Colo cosechó un amargo empate ante Everton de Viña del Mar el domingo pasado en la cancha del Estadio Monumental, donde el equipo dirigido por Walter Lemma no se encontró nunca en la cancha y no tuvo rendimientos sobresalientes.

Los casi 35 mil hinchas del Cacique que llegaron al estadio de Macul arrancaron ilusionados la jornada, pero fueron perdiendo la paciencia al ver la desconexión del equipo y algunos rendimientos individuales como Fabián Castillo, quien no estuvo a la altura.

“Si Colo Colo dejaba dos defensas era mano a mano y era un riesgo gigante más allá de las capacidades físicas que pueda tener Falcón, quien marca diferencias y termina ganando ciertos duelos”, analizó el partido Jorge Valdivia en Equipo F de ESPN.

El Cacique tuvo un deslucido empate ante Everton. | Foto: Agencia UNO

Valdivia apuntó al bloqueo que se le hizo a Bolados como una de las claves: “A Colo Colo le faltó protagonismo en zonas donde normalmente -y para poner el punto sobre un jugador- Bolados no tuvo espacios, no tuvo la importancia que sí tuvo en otros partidos y fue porque no tuvo el carril abierto para marcar diferencias. Cada vez que agarraba el balón chocaba con la línea de tres de Everton”.

Por otro lado, perdió la paciencia con un refuerzo del Cacique: “Castillo está totalmente perdido, no encuentra una posición donde se sienta cómodo. En México yo lo veía de interior y de ahí él buscaba los extremos, los costados para hacer daño o jugaba abierto y metía diagonales hacia adentro, pero acá está perdidísimo. Su bajo rendimiento tiene que ver con que no se siente bien físicamente y acá le exigen algo que otro DT no le exigía que es la presión”.

Ahora, tanto Bolados como Castillo tendrán una chance de redimirse el próximo domingo cuando Colo Colo tenga que recibir a Coquimbo Unido por la sexta fecha del Campeonato Nacional 2023, donde necesitan un triunfo para que los de arriba no se les escapen en la tabla.