Colo Colo sacó a relucir sus mejores armas frente al Real Betis en el día de ayer en Concepción, ciudad donde vapuleó al equipo español por 5-0 en una aplastante victoria sin precedentes de un equipo chileno sobre uno español en encuentros amistosos.

Pese a la contundencia del resultado, uno que le bajo un poco el perfil a la victoria alba fue Jorge Valdivia, quien participó de la transmisión oficial de STAR+ en el compromiso válido por el triangular internacional amistoso.

“Betis no vino a marcar, no presiona, vinieron de paseo. Se lo toman más amistoso que los equipos sudamericanos”, avisó el ex jugador y formado en las inferiores de Colo Colo sobre cómo se tomó el cuadro español el amistoso de ayer.

El Cacique voló en la cancha del Ester Roa de Concepción. | Foto: Agencia UNO

Bajo esa misma línea, el Mago cree que el equipo dirigido por Manuel Pellegrini no esperaba tanta intensidad de los albos: “No se esperaban esta actitud de Colo Colo, los jugadores del Betis se ven desconsolados. Miran hacia abajo, no saben bien qué está pasando”.

“Hubo muchas diferencias en lo futbolístico. La actitud de Okoukou (Paul) es lo que se critica, no tuvo la intención de jugar el balón, quiso lesionar al jugador. Hay impotencia y descontrol”, complementó en el cierre Valdivia.

Ahora, Colo Colo y el Real Betis se medirán en una revancha el día sábado en Viña del Mar, compromiso que marcará el fin de la temporada para los dirigidos por Gustavo Quinteros que volverán de vacaciones la última semana de diciembre.